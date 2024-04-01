CNN: Спікер Джонсон працює щодо стратегії допомоги Україні на тлі загрози відставки

Спікер Палати представників США Майк Джонсон працює щодо питання надання фінансової підтримки України, розуміючи, що йому загрожує відставка з боку трампістського крила його Республіканської партії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

За даними телеканалу, протягом двотижневих великодніх канікул Джонсон непублічно працював з ключовими політичними гравцями, щоб намітити курс своєї стратегії щодо України.

У матеріалі йдеться, що демократи дають зрозуміти, що вони врятують спікера від відставки, якщо він просуватиме законопроєкт щодо України, який вони можуть підтримати.

Втім, зазначає CNN, якщо Джонсон запропонує законопроєкт, який буде меншим за їхні вимоги або включатиме нові обмеження щодо кордону з Мексикою, то ризикує відштовхнути як демократів, так і ультраправих республіканців, які виступають проти збільшення допомоги Україні.

Ключові члени ультраправого Кокусу свободи Палати представників, йдеться в публікації, зокрема ті, хто підтримував усунення його попередника на посаді спікера Кевіна Маккарті не демонструють такого ж апетиту до усунення Джонсона.

За інформацією CNN, дехто побоюється, що хаос, спричинений черговою боротьбою за цю посаду, може призвести до створення коаліції з демократами, що призведе до того, що лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс від демократів стане спікером.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, після схвалення бюджету у Палаті представників трампістка Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона, звинувативши його у тому, що він "занадто багато віддав" президенту Джо Байдену та демократам під час переговорів про фінансування уряду. Невідомо, чи їй вдасться зібрати достатньо голосів для своєї ініціативи.

Водночас голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер від республіканців заявив, що питання допомоги Україні буде пріоритетним питанням, коли Конгрес повернеться після святкових канікул.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 мільярдів доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників. Білий дім неодноразово застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон раніше фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.