В Стамбуле сторонники оппозиции устроили празднование после местных выборов

В турецком Стамбуле десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать переизбрание Экрема Имамоглу мэром города и победу оппозиционных сил над Партией справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана на местных выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Десятки тысяч людей зажгли факелы, размахивали турецкими флагами и скандировали: "Турция – светская и останется светской" и "Тайип, в отставку!".

AFP

AFP

Переизбранный Имамоглу обратился к толпе сторонников, но прервал их, когда некоторые начали освистывать Эрдогана и правящую партию.

"Не надо освистывать. Мы поговорим обо всем этом. После этих выборов я думаю о посланиях, которые наш народ дал нашим соперникам, правительству и господину президенту", – сказал Имамоглу, добавив, что для Стамбула "началась новая эра".

Напомним, на местных выборах в воскресенье политическая сила действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – Партия справедливости и развития – потерпела крупнейшее поражение с момента прихода к власти в 2002 году. Она проиграла главной оппозиционной Республиканской народной партии.

После подсчета большинства голосов представитель оппозиции Экрем Имамоглу лидирует на 10 процентных пунктов в гонке за пост мэра Стамбула – крупнейшего города Турции, в то же время его Республиканская народная партия сохранила за собой контроль над столицей Анкарой и получила 15 должностей мэров в других городах по всей стране.

Сам Эрдоган, комментируя результаты выборов, выразил сожаление, что его политическая сила не смогла достичь результата, "которого желали и на который надеялись".

Он также отметил, что, вне зависимости от результатов, победителями этих выборов станут прежде всего демократия и воля турецкого народа.