Эрдоган прокомментировал громкое поражение своей партии на местных выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил разочарование результатами местных выборов, где его Партия справедливости и развития (ПСР) потерпела громкое поражение.

Как пишет "Европейская правда", его заявление цитирует DPA.

В своем выступлении перед сторонниками в штаб-квартире ПСР в столице Анкаре президент выразил сожаление, что его политическая сила не смогла достичь результата, "которого хотели и на который надеялись".

"Мы честно оценим результаты выборов... и мужественно подвергнем их самокритике", – сказал Эрдоган своим сторонникам.

Он также отметил, сообщает Anadolu, что, вне зависимости от результатов, победителями этих выборов станут прежде всего демократия и воля турецкого народа.

"Победителями избирательного марафона прежде всего стали не кандидаты, а Турция, все 85 миллионов граждан страны, независимо от их политической принадлежности", – заявил Эрдоган, добавив, что "нет ничего выше, чем воля народа".

Напомним, с момента прихода к власти в 2002 году политическая сила действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – Партия справедливости и развития – потерпела самое крупное поражение на местных выборах от главной оппозиционной Республиканской народной партии.

После подсчета большинства голосов представитель оппозиции Экрем Имамоглу лидирует на 10 процентных пунктов в гонке за пост мэра Стамбула – крупнейшего города Турции, в то же время его Республиканская народная партия сохранила за собой контроль над столицей Анкарой и получила 15 должностей мэров в других городах по всей стране.

Голосование на местных выборах проходило 31 марта.

Напомним, в начале марта президент Турции намекнул, что в будущем может уйти из политики.