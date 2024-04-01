Партия Эрдогана потерпела крупнейшее за 22 года поражение на местных выборах в Турции

Политическая сила действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана "Партия справедливости и развития" (ПСР) потерпела крупнейшее поражение на местных выборах от главной оппозиционной партии "Республиканская народная партия" (CHP) с момента его прихода к власти в 2002 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

После подсчета большинства голосов представитель оппозиции Экрем Имамоглу лидирует на 10 процентов в гонке на пост мэра Стамбула – крупнейшего города Турции, в то же время его "Республиканская народная партия" (CHP) сохранила за собой контроль над столицей Анкарой и получила 15 должностей мэров в других городах по всей стране.

Это стало крупнейшим поражением Эрдогана и его партии за более чем двадцатилетний период их пребывания у власти и может свидетельствовать об изменениях в политическом ландшафте страны. Сам президент назвал это "поворотным моментом" в своем обращении после полуночи.

"Если мы допустили ошибку, мы ее исправим. Если нам чего-то не хватает, мы это сделаем", – отметил он.

По данным 92,92% избирательных урн, открытых в Стамбуле, Имамоглу получил 50,92% поддержки по сравнению с 40,05% за кандидата от ПСР Мурата Курума – бывшего министра в правительстве Эрдогана.

Частичные официальные результаты, обнародованные государственным агентством Anadolu, показали, что ПСР и ее главный союзник отказались от должностей мэров в 19 ключевых муниципалитетах, в частности крупных городах Бурса и Балыкесир.

Голосование на местных выборах проходило 31 марта.

Напомним, в начале марта президент Турции намекнул, что в будущем может уйти из политики.