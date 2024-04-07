WP: "Мирный план" Трампа заключается в сдаче Крыма и Донбасса России

Бывший президент США Дональд Трамп в частном порядке делился деталями своего плана "примирения" Украины и России, который заключается в том, что Украина уступила бы РФ часть своих территорий.

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Стремясь вернуться к власти, Трамп – вероятный кандидат в президенты от республиканцев – часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, если его изберут.

Но он не раз отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать. По словам источников, Трамп стремится подтолкнуть Украину к уступкам РФ и передаче под ее контроль украинских территорий.

"По словам людей, которые обсуждали это с Трампом или его советниками и говорили на условиях анонимности, поскольку эти разговоры были конфиденциальными, предложение Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и пограничному региону Донбасса России", – говорится в публикации.

По словам неназванного источника, Трамп заявлял, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, они хотят найти выход", и что люди в некоторых частях Украины согласились быть частью России.

Такой подход кардинально изменил бы политику президента США в случае победы Трампа на выборах, ведь действующий президент Байден отмечает прекращение российской агрессии и оказание военной помощи Украине.

Кампания Трампа отказалась прямо отвечать на вопросы во время подготовки авторами этой статьи, пишет издание.

"Любые предположения относительно плана президента Трампа исходят из неназванных и неинформированных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет", – заявила представитель кампании Каролайн Левитт в заявлении.

"Президент Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств", – добавила она.

Находясь не у власти, Трамп оказывал давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы они отказались от дополнительной военной поддержки США. Его возвращение в Белый дом значительно расширит его влияние на обсуждение в Конгрессе.

Бывший президент США ранее не раз говорил, что имеет "план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост. После победы на праймериз в штате Айова в начале недели Трамп снова повторил, что в случае победы на выборах "очень быстро" завершит войну.

В ноябре Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.