Разведка Британии: РФ стремится в 2024 году набрать по контракту 400 тысяч военных

Разведка Великобритании рассказала, сколько Россия планирует набрать военных по контракту в 2024 году, а также как использует солдат-призывников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского Минобороны.

В ведомстве отмечают, что РФ стремится набрать около 400 тысяч военнослужащих по контракту в 2024 году, что необходимо для поддержки ее сил в Украине, которые понесли огромные потери.

"Это также необходимо для реализации объявленных планов по увеличению численности вооруженных сил до 1,32 миллиона в этом году и до 1,5 миллиона в дальнейшем", – говорится в обзоре.

В то же время, указывает разведка, Россия продолжает призывать солдат весной и осенью, и этой весной планирует призвать около 150 тысяч солдат в возрасте от 18 до 30 лет, что соответствует числу призывников, призванных ранее.

По словам Минобороны Британии, эти призывники будут служить 12 месяцев во всех видах вооруженных сил РФ, но пока не задействованы в боевых действиях на территории Украины.

"Призывники служат в гарнизонах по всей России. В сухопутных частях они, как правило, формируют батальон отдельно от батальонов, укомплектованных солдатами контрактной службы", – говорится в обзоре.

Аналитики добавляют, что призывники служат в гарнизонах по всей РФ, и в сухопутных частях они, как правило, формируют батальон отдельно от батальонов, укомплектованных солдатами контрактной службы.

Некоторые солдаты-срочники, вероятно, служат на территории России, прилегающей к границе с Украиной, в подразделениях, обеспечивающих пограничную безопасность, отмечает разведка.

Впрочем, на солдат срочной службы обычно оказывается давление, чтобы они поступили на службу по контракту, и тогда они несли бы ответственность за службу в Украине, добавляют в Минобороны.

"Российские власти, вероятно, не желают рисковать боевыми потерями среди солдат-срочников, что, вероятно, является непопулярным. Потери среди солдат-добровольцев воспринимаются обществом более толерантно", – резюмирует ведомство.

Ранее разведка Британии отметила, что среднесуточные потери российских войск на поле боя в Украине сократились в течение марта.

В то же время оценка Североатлантического альянса заключается в том, что российский правитель Владимир Путин пока будет пытаться оттягивать объявление очередной волны мобилизации.

Ранее разведка Великобритании выразила мнение, что увеличение числа нападений на военкоматы и подобные учреждения в России может свидетельствовать о недоверии к обещанию лидера РФ Владимира Путина не проводить новую волну мобилизации.