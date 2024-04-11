Президент Финляндии: Европе стоит больше готовиться к возможной войне, чтобы предотвратить ее

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что странам Запада лучше больше работать над своей готовностью к возможной войне, чем говорить о ее угрозе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Financial Times.

Стубб отметил, что несколько обеспокоен заявлениями западных лидеров о том, что Россия может попытаться "проверить на прочность статью 5", что "Европа следующая" и так далее.

"Думаю, нам нужно готовиться к этому, но считаю, что это очень маловероятно. Я бы призвал европейские государства становиться в этом более похожими на Финляндию. Другими словами, более готовыми. Вы должны готовиться к худшему, чтобы не допустить его", – пояснил Александр Стубб.

Он отметил, что у Европы было несколько лет на то, чтобы изменить образ мышления с того, который царил после холодной войны, когда масштабные вооруженные конфликты уже казались невозможными, на осознание новых реалий.

"И для Альянса, и для ЕС вопрос стоит не только о готовности фронтирных государств – а об общей готовности. Хорошая новость заключается в том, что мы готовы, чтобы бы там ни случилось", – сказал Стубб, скорее всего, имея в виду собственную страну.

Среди мер, которые, по его мнению, стоит серьезно рассмотреть европейским странам – всеобщий призыв, как в Финляндии.

Как известно, во многих странах Европы на фоне войны России против Украины активизировались дискуссии о пересмотре существующих подходов в вопросах военной службы.

Так, Дания планирует расширить призыв на женщин и продлить срок срочной службы.

Президент Латвии призвал страны НАТО вернуть призыв в армию на фоне угрозы войны с РФ.

Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер скептичен относительно возможности возвращения всеобщей воинской повинности в стране.