Президент Финляндии: Поддержка Украины в ближайшие месяцы особенно важна

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в течение весны и лета западные партнеры должны приложить максимум усилий для поддержки Украины, потому что это тот период, когда есть риски успехов России на фронте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Financial Times.

Стубб отметил, что в ближайшие месяцы крайне важно обеспечивать надлежащую поддержку Украины, "столько, сколько необходимо, а на этом этапе – практически чего бы это ни стоило", чтобы не дать России получить значительных успехов во время весенних наступательных действий.

"Россияне понимают, что их "окно возможностей" начнет прикрываться в конце августа-начале сентября. Поэтому очень важно, чтобы мы помогали Украине прямо сейчас", – подчеркнул президент Финляндии.

Он сказал, что Финляндия сейчас отдает Украине большие запасы из своих складов оружия и боеприпасов, понимая неотложность потребности, и потом пополнит их.

Стубб также раскритиковал многочисленные заявления на Западе о том, что следующей жертвой нападения России может стать кто-то из членов НАТО, и посоветовал вместо этого просто делать все необходимое для готовности к таким сценариям, как это десятилетиями делала Финляндия.

Напомним, 3 апреля Стубб впервые приезжал в Киев как президент Финляндии. Во время его визита подписали двустороннее соглашение по безопасности, а также анонсировали 23-й пакет военной помощи Финляндии для Украины.