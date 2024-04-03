Белый дом: США не причастны к удару по консульству Ирана в Сирии

В администрации президента США заявили, что Соединенные Штаты не причастны к авиаудару по посольству Ирана в столице Сирии Дамаске, в результате которого погибли два иранских генерала и пять военных советников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби назвал "чушью" обвинения Ирана в ответственности США за авиаудар и предупредил, что Вашингтон ответит на любые ответные атаки.

"Позвольте мне внести ясность. Мы не причастны к удару по Дамаску. Мы никоим образом не были вовлечены в это", – отметил он.

Кирби подчеркнул, что США всегда очень серьезно относятся к защите своих войск и объектов в Ираке и Сирии, а также пообещал, что Соединенные Штаты сделают все необходимое для защиты этих войск.

Израиль, которого Иран обвинил в этой атаке, не взял на себя ответственность за авиаудар.

Сирийские и иранские медиа 1 апреля сообщили, что израильский авиаудар в понедельник разрушил консульство Ирана в Дамаске, в результате чего погибло несколько человек, в том числе командующий Корпуса стражей исламской революции Ирана в Сирии и Ливане.

По данным AFP, удар попал в пристройку к посольству Ирана в столице Сирии, в результате чего погибли шесть человек.

Ранее в Пентагоне опровергли заявления сирийских и иранских государственных СМИ о том, что США якобы нанесли авиаудары по регионам на востоке Сирии.

В феврале силы противовоздушной обороны коалиционных войск во главе с США, базирующихся на востоке Сирии, отбили шесть атак беспилотников на их базу на нефтяном месторождении Коноко.

Перед этим США уничтожили или повредили 84 из 85 целей в Сирии и Ираке во время серии авиаударов, которые они нанесли в ответ на гибель американских военных на базе в Иордании.