Lufthansa приостанавливает рейсы в Иран из-за большой угрозы эскалации

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что приостанавливает рейсы в столицу Ирана Тегеран ввиду высокого риска обострения на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду Lufthansa сообщила о приостановлении рейсов в Тегеран по крайней мере на 10-11 апреля, учитывая значительный риск эскалации в регионе после того, как по иранскому консульству в Дамаске нанесли удары, в результате которых погибли иранские военные включая нескольких генералов. Тегеран обвинил в этом Израиль и США.

Высший лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "Израиль должен быть наказан и будет наказан".

"Мы постоянно мониторим ситуацию на Ближнем Востоке и держим тесную связь с органами власти. Безопасность наших клиентов и членов экипажа – наш наивысший приоритет", – прокомментировал представитель авиакомпании.

Lufthansa и ее дочерняя компания Austrian Airlines – единственные западные авиалинии, которые выполняют международные рейсы в Тегеран. Большинство рейсов осуществляются компаниями из Турции и Ближнего Востока.

По данным СМИ, в США считают, что удар Ирана по Израилю может состояться в ближайшие дни.

Как известно, в январе 2020 года Корпус стражей Исламской революции сбил над Тегераном рейс МАУ сразу же после его вылета из аеропорта. Украине и другим государствам, чьи граждане погибли на борту самолета, не удалось добиться от Ирана признания полной ответственности за трагедию, в связи с чем они подали серию международных исков.