Канада и Франция: Украина сама должна решать, как себя защищать

Канада и Франция осудили захватническую войну РФ против Украины и заявили, что остаются "твердо преданными" независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

Как сообщает "Европейская правда", это в совместном заявлении по итогам их встречи отметили премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Франции Габриэль Атталь.

Руководители правительств обеих стран заверили, что продолжат оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется.

"Мы считаем, что именно Украина должна решать, как защищать себя и свой народ. Канада и Франция будут продолжать свою поддержку на двустороннем уровне и через все международные организации, членами которых они являются", – говорится в заявлении.

Оттава и Париж также пообещали продолжить усилия в рамках Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Кроме того, они подтвердили свою долгосрочную поддержку Украины в рамках Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины и соответствующих двусторонних соглашений, которые недавно приняли в 2024 году.

"Канада и Франция полны решимости помочь в восстановлении и реконструкции Украины, реагируя на неотложные гуманитарные потребности, поддерживая реформы и антикоррупционные усилия, а также усиливая торговые инвестиции в Украину с целью содействия участию частного сектора", – резюмировали премьеры обеих стран.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что считает атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы оправданными, если они помогают уменьшить российские доходы и затрудняют России ведение войны.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил после последней атаки РФ, что Украина имеет право бить по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина имеет право наносить удары по "легитимным военным целям" за своими пределами.

А министр обороны США Ллойд Остин недавно критически высказался об ударах по НПЗ, поставив под сомнение их влияние на ход войны.