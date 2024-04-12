Канада та Франція: Україна сама має вирішувати, як себе захищати

Канада та Франція засудили загарбницьку війну РФ проти України та заявили, що залишаються "твердо відданими" незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами.

Як повідомляє "Європейська правда", на цьому у спільній заяві за підсумками їхньої зустрічі наголосили прем’єр-міністри Канади Джастін Трюдо та Франції Габріель Атталь.

Очільники урядів обох країни запевнили, що продовжать надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

"Ми вважаємо, що саме Україна має вирішувати, як захищати себе й свій народ. Канада та Франція продовжуватимуть свою підтримку на двосторонньому рівні та через усі міжнародні організації, членами яких вони є", – йдеться в заяві.

Оттава та Париж також пообіцяли продовжити зусилля в межах Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

Крім того, вони підтвердили свою довгострокову підтримку України в межах Спільної декларації країн G7 на підтримку України та відповідних двосторонніх угод, які нещодавно ухвалили у 2024 році.

"Канада та Франція сповнені рішучості допомогти у відновленні та реконструкції України, реагуючи на нагальні гуманітарні потреби, підтримуючи реформи та антикорупційні зусилля, а також посилюючи торговельні інвестиції в Україну з метою сприяння участі приватного сектору", – резюмували прем'єри обох країн.

Раніше глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що вважає атаки України на російські нафтопереробні заводи виправданими, якщо вони допомагають зменшити російські доходи та ускладнюють Росії ведення війни.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив після останньої атаки РФ, що Україна має право бити по російських нафтопереробних заводах.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна має право завдавати ударів по "легітимних військових цілях" за своїми межами.

А міністр оборони США Ллойд Остін нещодавно критично висловився про удари по НПЗ, поставивши під сумнів їхній вплив на хід війни.