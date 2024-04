Зеленский и президент Румынии обсудили транзит, ПВО и оборонное сотрудничество

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и заявил, что Украина имеет право бить по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

Россия продолжает разрушать украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру, а Украина нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны, подчеркнул президент Латвии.

"Между тем Украина имеет законное право наносить ответные удары по нефтеперерабатывающим заводам, военным и энергетическим объектам на российской территории, поскольку российские атаки продолжаются", – написал Ринкевичс.

Russia continues destruction of the Ukrainian civilian energy infrastructure. Ukraine needs more air defense assets. Meanwhile, Ukraine has legitimate right to strike back on oil refineries, military and energy targets on the Russian soil as Russian attacks persist #ArmUkraineNow