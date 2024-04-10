Глава Пентагона раскритиковал удары Украины по российской нефтепереработке

Министр обороны США Ллойд Остин критически высказался об ударах, которые Украина наносит по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, поставив под сомнение их влияние на ход войны.

Как сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда", об этом Остин сказал во время заседания профильного комитета Сената Конгресса США.

Ллойд Остин сказал, что удары по нефтеперерабатывающей отрасли в России могут негативно повлиять на доступность энергоресурсов в мире.

"Эти удары могут иметь влияние на глобальную ситуацию с энергоресурсами... Для Украины лучше сосредоточиться на тактических и оперативных целях, которые могут непосредственно повлиять на ход боевых действий", – приводят комментарий Остина.

На слова Остина сразу отреагировал сенатор Том Коттон, заявив, что в администрации Байдена сдерживают Украину от эффективных действий по политическим соображениям.

"Мне это выглядит так, что администрация Байдена не хочет роста цен на газ в год президентских выборов", – отметил он.

Как отмечает Bloomberg, США пытаются балансировать между тем, чтобы уменьшить доходы России от продажи энергоресурсов, которые помогают финансировать ведение войны, и тем, чтобы на мировые рынки продолжало поступать достаточно энергоресурсов и не возникало явлений, которые могут дестабилизировать глобальную экономику. Глобальные цены на нефть сейчас являются самыми высокими за почти полгода, прежде всего из-за напряжения на Ближнем Востоке.

Борьба с инфляцией, в том числе на топливо, была одним из приоритетов во время каденции Байдена.

Также Остин повторил призыв к Конгрессу утвердить дополнительное финансирование на поддержку Украины, подчеркнув, что фактически эти деньги будут стимулировать американскую оборонную промышленность.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и вызвать глобальный рост цен на энергоресурсы.

В НАТО считают, что удары украинских беспилотников по российским НПЗ оказали ощутимое влияние на ее топливный рынок и накладывают дополнительные финансовые расходы.

В Пентагоне заявляли, что США не предоставляют Украине помощь для осуществления таких ударов, а в Госдепе США – что не поддерживают их.

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