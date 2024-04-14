Белый дом об отражении атаки Ирана на Израиль: Это был невероятный успех

В Белом доме отметили успешные действия Израиля по отражению массированной атаки Ирана с помощью беспилотников и ракет.

Об этом в комментарии CNN заявил координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

По его словам противовоздушная оборона Израиля против "нескольких сотен беспилотников и ракет в течение нескольких часов" показывает, что Иран "не является той военной силой, которой хочет казаться".

"Это был невероятный успех, который действительно доказал военное превосходство Израиля и, что не менее важно, его дипломатическое преимущество, что у них есть друзья в регионе, что у них есть друзья по всему миру, которые готовы им помочь", – отметил Кирби.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет.

В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили.

Президент США Джо Байден в связи с атакой собирал на обсуждение команду по безопасности и провел разговор с премьер-министром Израиля. Также он заявил, что созывает на 14 апреля внеочередную встречу лидеров Группы семи, чтобы скоординировать дипломатическую реакцию на атаку Ирана.

СМИ ранее сообщили, что Байден в разговоре с Биньямином Нетаньяху предупредил, что Штаты не будут участвовать в возможных действиях Израиля против Ирана в ответ на атаку.