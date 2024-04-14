СМИ: Байден отговаривал премьера Израиля от ответной атаки по Ирану в ответ

Президент США Джо Байден во время разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.

Об этом в комментарии Axios рассказал неназванный представитель Белого дома, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседника портала, Байден и его старшие советники очень обеспокоены тем, что ответ Израиля может привести к региональной войне с катастрофическими последствиями.

Байден сказал Нетаньяху, что совместные оборонительные усилия Израиля, США и других стран региона привели к провалу иранской атаки, добавил источник.

"Вы одержали победу. Примите это как победу", – приводит слова Байдена к Нетаньяху неназванный чиновник.

Он отметил, что когда Байден сказал, что США не будут участвовать ни в каких атаках на Иран и не будут поддерживать такие операции, Нетаньяху ответил, что понимает это.

В свою очередь неназванный израильский чиновник рассказал, что министр обороны США Ллойд Остин во время разговора со своим израильским коллегой Йоавом Галланом попросил, чтобы Израиль сообщал США, если будет готовить какой-то ответ против Ирана.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет.

В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили.

В Белом доме отметили успешные действия Израиля по отражению массированной атаки Ирана.