Канцлер Германии Олаф Шольц упрекнул Китай за поддержку России, которая ведет захватническую войну против Украины.

Заявление немецкого канцлера приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Во время поездки в Шанхай Шольц отметил, что "никто не должен помогать", имея в виду увеличение китайского экспорта в РФ после ее вторжения в Украину.

"Вот почему мы также призываем всех не обходить санкции ...и почему мы также призываем не поставлять оружие", – добавил он.

Запад обвиняет Китай в поставках товаров двойного назначения, которые Россия использует в войне против Украины.

Накануне Шольц прибыл в Китай с трехдневным визитом. Он планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.

Он также хочет использовать свой визит, чтобы убедить Си повлиять на главу Кремля Владимира Путина и помочь положить конец войне России против Украины.

На прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен, которая завершила четырехдневный визит в Китай, ранее заявила, что имела там "тяжелые разговоры" об Украине и поддержке России китайскими компаниями.

СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил, что Китай помогает России "в масштабах, вызывающих беспокойство", предоставляя инструментарий и технологии.