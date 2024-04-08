США обеспокоены тем, что китайские компании поддерживают Россию в войне против Украины

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что во время четырехдневного визита в Китай у нее были "тяжелые разговоры" об Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда" сообщает Sky News.

Америка обеспокоена тем, что китайские компании поддерживают Россию в ее военном вторжении в Украину.

Йеллен, которая встретилась в понедельник с председателем центрального банка Китая Пан Гуншенем, предупредила, что любые банки, которые способствуют продаже военных товаров или товаров двойного назначения России, могут столкнуться с санкциями США.

"Я подчеркнула, что компании, в том числе в КНР [Китайской Народной Республике], не должны оказывать материальную поддержку российской войне, и что они столкнутся со значительными последствиями, если они это сделают", – сказала она.

Отвечая на вопрос о ее предупреждении, спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что США не должны "клеветать или атаковать нормальные межгосударственные отношения между Китаем и Россией и не должны наносить ущерб законным правам и интересам Китая и китайских предприятий".

СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил, что Китай помогает России "в масштабах, вызывающих беспокойство", предоставляя инструментарий и технологии.

Недавно официальные лица заявили изданию Politico, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, во время "саммита мира" в Швейцарии. В противном случае Пекин угрожает бойкотировать такие встречи.

По их словам, этот месседж был усилен во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале марта, где он обсуждал будущее Украины.