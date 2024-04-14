Шольц начал визит в Китай: будет говорить о войне РФ против Украины и экономике

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 14 апреля, прибыл в Китай с трехдневным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Свой визит немецкий канцлер начал с посещения города Чунцин. Он также посетит Шанхай и Пекин, где встретится с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.

Шольц планирует заверить Си, что Германия остается приверженной ведению бизнеса с КНР.

"Китай остается действительно важным экономическим партнером", – сказал канцлер журналистам перед визитом, добавив, что постарается выровнять условия для немецких компаний в Китае.

Шольц также планирует использовать визит, чтобы убедить Си повлиять на главу Кремля Владимира Путина и помочь положить конец войне России против Украины.

Для Шольца это второй визит в Китай после избрания на должность канцлера. Предыдущий, в ноябре 2022 года, проходил в условиях строгих коронавирусных ограничений в КНР и дискуссий о зависимости Берлина от китайских товаров.

Ранее на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен, которая завершила четырехдневный визит в Китай, ранее заявила, что имела там "тяжелые разговоры" об Украине и поддержке России китайскими компаниями.

СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил, что Китай помогает России "в масштабах, вызывающих беспокойство", предоставляя инструментарий и технологии.