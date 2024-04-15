Белый дом: Байден пытается предотвратить более широкий конфликт на Ближнем Востоке

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден сосредоточен на том, чтобы не допустить перерастания недавней атаки Ирана на Израиль в более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом в интервью CNN сказал координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

По словам Кирби, США хотят видеть деэскалацию на Ближнем Востоке.

"То, что Иран совершил эту беспрецедентную атаку, которую мы и наши израильские партнеры и другие партнеры отбили, не означает, что мы должны просто смириться с постоянной эскалацией в регионе. Президент не собирается мириться с тем, он хочет видеть деэскалацию", – отметил он.

На вопрос, считает ли Белый дом, что Израиль не должен отвечать Ирану, Кирби ответил, что это зависит от правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Мы уважаем их суверенный процесс принятия решений. Мы хотим видеть деэскалацию напряженности. Мы не хотим видеть более широкую войну", – добавил представитель Белого дома.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Британии, на Западе начали звучать призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Израиль имеет право дать ответ на широкомасштабную атаку Ирана, однако Лондон надеется, что он этого не будет делать.

Немецкий канцлер Олаф Шольц посоветовал Израилю способствовать деэскалации в регионе.

По данным СМИ, президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.