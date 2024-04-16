Джонсон представил план помощи Украине: отдельно от Израиля, часть в кредит

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал свой план одобрения иностранной поддержки в палате, предусматривающий четыре отдельных голосования за помощь Украине, Израилю, Тайваню и приоритеты национальной безопасности и часть помощи Киеву – в кредит.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Hill.

Его стратегия вызвала немедленную негативную реакцию со стороны некоторых законодателей-консерваторов, требовавших, чтобы любая дополнительная помощь Украине сопровождалась усилением безопасности на границе США и Мексики. Эти предложения исключены из законодательного плана Джонсона.

Джонсон обнародовал предложение на закрытой конференции Республиканской партии в подвале Капитолия в понедельник после нескольких месяцев промедлений.

Предложения по Украине, Израилю, Тайваню и приоритетам национальной безопасности будут голосоваться отдельно, в отличие от закона Сената об иностранной помощи на 95 миллиардов долларов, объединяющего все элементы в единый пакет.

Четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, будет включать предложение помочь Украине оплатить помощь путем ареста российских активов и содержит план предоставления части помощи посредством займов. Также он предлагает новые санкции против Ирана после ударов Тегерана по Израилю в выходные дни.

Поэтапная стратегия Джонсона предлагает законодателям выбирать, какие части законопроекта Сената они хотели бы поддержать, а какие нет. Она также позволяет вносить поправки в любое предложение.

Джонсон сказал, что текст законопроектов будет обнародован "где-то раньше" во вторник. Он будет соблюдать правила Палаты представителей, которое дает законодателям 72 часа для изучения законопроектов перед голосованием. Так что палата сможет проголосовать за отдельные законопроекты в пятницу вечером.

Реакция республиканцев на идею Джонсона была неоднозначна. Некоторые жесткие консерваторы одобряли его решение выделить приоритеты в отдельные законопроекты и включить открытый процесс внесения поправок, а некоторые критиковали исключение безопасности границ.

Напомним, в пятницу Джонсон обсуждал с официальными лицами Белого дома проект о помощи Украине и Израилю, а затем отправился в Трамп.

Трамп после встречи с Джонсоном сказал, что поддерживает одобрение финансовой помощи Украине, в форме займа.