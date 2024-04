Литва и Rheinmetall договорились о строительстве завода по производству боеприпасов

Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу для строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Об этом в Twitter (X) написала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает "Европейская правда".

Шимоните поблагодарила всех, кто работал над этим проектом, а также подчеркнула необходимость усиливать военный потенциал демократических стран, поскольку это является "необходимой предпосылкой для защиты свободы".

Today we signed the Memorandum of Understanding with @RheinmetallAG, laying the foundation for artillery ammunition plant in 🇱🇹 and our long-term cooperation. I am very grateful to everyone working on this project since the day one.



