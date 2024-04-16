Литва и Rheinmetall договорились о строительстве завода по производству боеприпасов

Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу для строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Об этом в Twitter (X) написала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает "Европейская правда".

Шимоните поблагодарила всех, кто работал над этим проектом, а также подчеркнула необходимость усиливать военный потенциал демократических стран, поскольку это является "необходимой предпосылкой для защиты свободы".

Today we signed the Memorandum of Understanding with @RheinmetallAG, laying the foundation for artillery ammunition plant in 🇱🇹 and our long-term cooperation. I am very grateful to everyone working on this project since the day one.



It is time for us, democracies, to step up our… pic.twitter.com/qSh0V8gqbj April 16, 2024

"Сегодня мы подписали Меморандум о взаимопонимании с Rheinmetall, заложивший основу для строительства завода по производству артиллерийских боеприпасов и нашего долгосрочного сотрудничества", – отметила она.

Литовский премьер также сказала, что пока место строительства завода еще не определено.

"Конкретного места не намечено. Не сомневаюсь, что мы найдем участок, для такого производства необходим очень большой участок. Мы ищем решение, при котором не понадобилось бы объединять много участков, а было бы подготовлено оптимальное решение, чтобы можно было сразу использовать большой участок", – приводит слова Шимоните Delfi.

Недавно литовскому парламенту представили пакет законодательных поправок, чтобы позволить крупным западным производителям оружия и боеприпасов, включая Rheinmetall, как можно скорее создать свои производственные мощности в Литве.

Правительство предлагает установить порядок, по которому можно начинать строительство крупных оборонных объектов без обычного разрешения на строительство. Однако до завершения строительства необходимо получить разрешение.

В ноябре прошлого года стало известно, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall AG рассматривает возможность строительства завода в Литве.