Только один украинский депутат в ПАСЕ поддержал членство Косово в Совете Европы

Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") стал единственным представителем украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, который поддержал резолюцию о членстве Косово в этой организации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время заседания ПАСЕ 16 апреля, где рассматривался вопрос о членстве Косово в Совете Европы, Гончаренко во время дебатов публично выступил в поддержку этого решения.

Депутат и ранее открыто выражал поддержку независимости Косово: в октябре 2022 года он стал первым украинским парламентарием, который выступил в косовском законодательном органе.

После голосования Гончаренко в своем Telegram-канале приветствовал решение ПАСЕ поддержать членство Косово.

"Я давно продвигаю этот вопрос здесь, в ПАСЕ. Ведь мы должны противостоять любым попыткам построить империю в современном мире. Ни российская, ни сербская, ни любая другая империи – никогда не будут отстроены", – отметил он.

Голосование в ПАСЕ не завершает процедуру. Чтобы Косово стало членом организации, финальное решение должен принять Комитет министров СЕ двумя третями голосов. Впрочем, на предыдущих голосованиях в КМСЕ было необходимое количество голосов "за". Как сообщала ЕвроПравда, ожидается, что КМСЕ примет решение уже в середине мая.

Как известно, ряд государств Совета Европы, включая Украину, не признают независимость Косово, однако докладчик ПАСЕ Теодора Бакоянис настаивает, что членство Косово не вынуждает их к такому признанию. Несмотря на эти заверения, для Косово членство в Совете Европы станет важнейшим шагом для международного признания.

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