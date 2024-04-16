ПАСЕ поддержала вступление Косово в организацию убедительным большинством голосов

Частично признанное Косово приблизилось к тому, чтобы прорвать блокаду относительно своего членства в международных организациях.

В Совете Европы состоялось одно из ключевых голосований по вступлению Косово в организацию.

Как сообщает "Европейская правда", на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы этот шаг поддержало абсолютное большинство депутатов.

ПАСЕ одна за другой, абсолютным большинством отклонила все поправки к решению, которые подали сербские парламентарии, после чего ассамблея приняла решение.

За вступление Косово в Совет Европы проголосовал 171 депутат, против – 131, еще 29 воздержались. Зал ПАСЕ встретил решение аплодисментами.

Это голосование не завершает процедуру. Чтобы Косово стало членом организации, финальное решение должен принять Комитет министров СЕ двумя третями голосов. Впрочем, на предыдущих голосованиях в КМСЕ было необходимое количество голосов "за". Как сообщала ЕвроПравда, ожидается, что КМСЕ примет решение уже в середине мая. Подробнее – в статье "Капкан для пророссийской Сербии".

Как известно, ряд государств Совета Европы, включая Украину, не признают независимость Косово, однако докладчик ПАСЕ Теодора Бакоянис настаивает, что членство Косово не вынуждает их к такому признанию. Несмотря на эти заверения, для Косово членство в Совете Европы станет важнейшим шагом для международного признания.

Читайте статью о том, как вступление Косово в Совет Европы меняет расклады в регионе, а также о том, как ведет себя Сербия ввиду этой перспективы.