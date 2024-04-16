Белый дом смягчил позицию по отдельным пакетам помощи Украине и Израилю

Администрация президента США Джо Байдена выразила готовность рассмотреть отдельные законопроекты о финансировании для союзников, в частности Украины, которые подготовил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Об этом на брифинге 16 апреля заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Кирби напомнил, что администрация Байдена не поддерживает отдельный законопроект о помощи только Израилю, потому что Украине также нужны боеприпасы.

"Важно, чтобы Палата представителей достигла прогресса на этой неделе, чтобы мы могли помочь Израилю, Украине, а также Азиатско-Тихоокеанскому региону. Что касается деталей, то подождем и посмотрим, что предложит спикер. Важно, чтобы наши союзники – Украина и Израиль – как можно быстрее получили необходимую помощь по безопасности", – добавил он.

Представитель Белого дома сказал, что позиция администрации по инициативе Джонсона требует тщательного изучения, но на первый взгляд она действительно может помочь оказать необходимую помощь Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону уже сейчас, в критический момент.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 млрд долларов помощи для Украины сейчас блокируют республиканцы в Палате представителей.

Накануне спикер палаты Майк Джонсон обнародовал свой план одобрения иностранной поддержки, предусматривающий отдельные голосования за помощь Украине, Израилю, Тайваню и приоритеты национальной безопасности.

В Сенате – где еще в феврале проголосовали за совместный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню – сказали, что готовы рассмотреть детали предложения Джонсона, когда те появятся.

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