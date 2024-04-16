В Сенате США ждут деталей предложения Джонсона по помощи Украине и Израилю

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что рассмотрит предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона о помощи Украине и другим американским союзникам отдельными законопроектами.

Как сообщает "Европейская правда", слова Шумера цитирует агентство Reuters.

Лидер демократов в Сенате сказал, что не будет высказывать суждений относительно законопроектов Майка Джонсона, "пока мы не увидим больше о сути предложения и процесс, по которому оно будет рассматриваться".

"Надеюсь, мы получим детали предложения спикера до конца дня. Опять же, время имеет решающее значение", – добавил Шумер.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 млрд долларов помощи для Украины сейчас блокируют республиканцы в Палате представителей.

Накануне спикер палаты Майк Джонсон обнародовал свой план одобрения иностранной поддержки, предусматривающий отдельные голосования за помощь Украине, Израилю, Тайваню и приоритеты национальной безопасности.

Еще перед тем это предложение, которое и раньше прохладно воспринимал Белый дом, раскритиковал президент Владимир Зеленский. По его мнению, разделение пакета помощи Украине и Израилю в Конгрессе США продемонстрирует равнодушие к смертям украинцев и станет проявлением "чистой политики".

Президент также заявил, что если Конгресс США не проголосует за оказание поддержки Украине в размере 60 млрд долларов, то шансов победить у нее не будет.

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