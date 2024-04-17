США вскоре ударят новыми санкциями по Ирану за атаку на Израиль

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан объявил во вторник, что США введут новые санкции против ракетной и беспилотной программы Ирана после беспрецедентной атаки страны на Израиль в минувшие выходные.

Как пишет "Европейская правда", об этом Салливан отметил в своем заявлении, обнародованном Белым домом.

Салливан заявил, что президент Джо Байден работает в координации с международными партнерами, в том числе со странами G7 и двухпартийными лидерами в Конгрессе, над всеобъемлющим ответом на нападение Ирана.

"В ближайшие дни Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, охватывающие его ракетную программу и программу беспилотников, а также новые санкции против организаций, которые поддерживают Корпус стражей исламской революции и Министерство обороны Ирана", – заявил Салливан.

США ожидают, что союзники и партнеры вскоре введут собственные санкции, добавил он.

Оборонные ведомства США со своей стороны работают над усилением противовоздушной и противоракетной обороны и систем раннего предупреждения на всем Ближнем Востоке.

Между тем, министр финансов США Джанет Йеллен пообещала, что Соединенные Штаты "без колебаний" применят экономическое наказание в ответ на атаку Ирана.

Республиканцы Палаты представителей запланировали на эту неделю более десятка голосований по законопроектам, которые вводят санкции против Ирана и его доверенных лиц в ответ на масштабную атаку с использованием беспилотников и ракет на Израиль в минувшие выходные.

Напомним, министры иностранных дел Европейского Союза на заседании 16 апреля согласились расширить режим санкций, связанный с военной помощью Ирана России, в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

Ранее издание Financial Times сообщило, что в ЕС обсуждают введение новых санкций против Ирана в ответ на атаку.