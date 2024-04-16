Боррель: Страны ЕС согласились расширить санкции против Ирана

Министры иностранных дел Европейского Союза на заседании 16 апреля согласились расширить режим санкций, связанный с военной помощью Ирана России, в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил на пресс-конференции высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам Борреля, Евросоюз планирует расширить санкционный режим, введенный в июле 2023 года в связи с поставками Ираном беспилотников России, в два направления.

"(Первое направление. – Ред.) – направление вида оружия, чтобы включить возможность санкции за предоставление ракет, а не только дронов. Пока нет никаких доказательств, что Иран передавал России ракеты для атак на Украину, но мы можем расширить этот режим, чтобы включить эту возможность", – отметил он.

Второе направление, по словам Борреля, связано с "расширением регионального измерения санкционных рамок, чтобы они могли применяться для поставок от Ирана контролируемым им силам на Ближнем Востоке", в частности в Йемене, Ираке и Сирии.

Топ-дипломат Евросоюза отметил, что предложение о расширении санкционного механизма передадут Европейской службе внешних дел для проработки и дальнейшего обсуждения на встрече глав Минобороны стран ЕС 22 апреля.

Ранее издание Financial Times сообщило, что в ЕС обсуждают введение новых санкций против Ирана в ответ на атаку.

Напомним, Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис накануне заявил, что после нападения на Израиль Запад должен ввести новые санкции против Ирана.