В Уэльсе произошел взрыв на заводе крупнейшего британского производителя оружия

На заводе крупнейшего британского производителя оружия BAE Systems, что в графстве Монмутшир на юге Уэльса, утром 17 апреля произошел взрыв.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По сообщению пожарно-спасательной службы Южного Уэльса, взрыв на заводе BAE Systems зафиксировали в 10:49 по британскому времени. Спасателей и врачей вызвали на место происшествия, но обошлось без пострадавших.

В BAE Systems заявили, что после взрыва на заводе активизировали протоколы безопасности, и заверили, что риска для жителей окрестных населенных пунктов нет.

"Точная причина инцидента все еще выясняется", – добавил представитель компании.

Завод BAE Systems, где произошел взрыв, построили во время Второй мировой войны для обеспечения потребностей флота. Сначала он находился в государственной собственности, но его приватизировали в 1980-х годах.

В прошлом году BAE Systems начала там строительство мощностей для производства боеприпасов, минометов, артиллерийских снарядов среднего и крупного калибра и танковых снарядов.

Напомним, что британская компания также привлечена к военной помощи Украине. В прошлом году она открыла офис в Украине для производства гаубицы L119, которая имеет калибр 105 мм натовского стандарта.

Кроме того, BAE Systems решили возобновить производство гаубиц М777, которые активно используют украинские военные.