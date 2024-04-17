В Уельсі стався вибух на заводі найбільшого британського виробника зброї

На заводі найбільшого британського виробника зброї BAE Systems, що у графстві Монмутшир на півдні Уельсу, вранці 17 квітня стався вибух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За повідомленням пожежно-рятувальної служби Південного Уельсу, вибух на заводі BAE Systems зафіксували о 10:49 за британським часом. Рятувальників і лікарів викликали на місце події, але обійшлось без постраждалих.

У BAE Systems заявили, що після вибуху на заводі активізували протоколи безпеки, й запевнили, що ризику для мешканців навколишніх населених пунктів немає.

"Точна причина інциденту все ще з'ясовується", – додав речник компанії.

Завод BAE Systems, де стався вибух, побудували під час Другої світової війни для забезпечення потреб флоту. Спершу він перебував у державній власності, але його приватизували у 1980-х роках.

Минулого року BAE Systems почала там будівництво потужностей для виробництва боєприпасів, мінометів, артилерійських снарядів середнього і великого калібру і танкових снарядів.

Нагадаємо, що британська компанія також залучена до військової допомоги Україні. Минулого року вона відкрила офіс в Україні для виробництва гаубиці L119, яка має калібр 105 мм натівського стандарту.

Крім того, BAE Systems вирішили відновити виробництво гаубиць М777, які активно використовують українські військові.