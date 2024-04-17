Укр Рус Eng

В Уельсі стався вибух на заводі найбільшого британського виробника зброї

Новини — Середа, 17 квітня 2024, 18:23 — Олег Павлюк

На заводі найбільшого британського виробника зброї BAE Systems, що у графстві Монмутшир на півдні Уельсу, вранці 17 квітня стався вибух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За повідомленням пожежно-рятувальної служби Південного Уельсу, вибух на заводі BAE Systems зафіксували о 10:49 за британським часом. Рятувальників і лікарів викликали на місце події, але обійшлось без постраждалих.

У BAE Systems заявили, що після вибуху на заводі активізували протоколи безпеки, й запевнили, що ризику для мешканців навколишніх населених пунктів немає.

"Точна причина інциденту все ще з'ясовується", – додав речник компанії.

Україна та Британія підписали нову угоду про оборонну співпрацю

Завод BAE Systems, де стався вибух, побудували під час Другої світової війни для забезпечення потреб флоту. Спершу він перебував у державній власності, але його приватизували у 1980-х роках.

Минулого року BAE Systems почала там будівництво потужностей для виробництва боєприпасів, мінометів, артилерійських снарядів середнього і великого калібру і танкових снарядів.

Нагадаємо, що британська компанія також залучена до військової допомоги Україні. Минулого року вона відкрила офіс в Україні для виробництва гаубиці L119, яка має калібр 105 мм натівського стандарту.

Крім того, BAE Systems вирішили відновити виробництво гаубиць М777, які активно використовують українські військові.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія інциденти