Премьер Грузии говорит, что ничто не помешает принятию закона об "иноагентах"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ничто не может помешать окончательному принятию скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

Заявление грузинского премьера приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Кобахидзе также обещает привлечь к ответственности "всех правонарушителей", которые протестуют против законопроекта.

"Ничто не сможет помешать защите государственного суверенитета и, следовательно, окончательному принятию закона. В Европу с достоинством, прозрачностью и суверенитетом – это наш девиз и дух", – сказал Кобахидзе.

Он уверен, что Грузия "благодаря прозрачности и суверенитету" сможет стать членом Европейского Союза.

Ранее парламент Грузии в первом чтении принял скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния". Представители оппозиции проигнорировали голосование.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель назвал этот факт тревожным событием.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.