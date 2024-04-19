СМИ: Западные страны через Турцию призвали Иран к деэскалации

Западные государства в последние дни пытались через Турцию отправить Ирану сообщения, чтобы повторить призывы к деэскалации.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters на условиях анонимности заявил западный дипломат.

По его словам, послание передали до того, как в пятницу утром Израиль нанес удар по Ирану, после чего Тегеран заявил, что не имеет планов по дальнейшему ответу.

После атаки Ирана на Израиль в минувшие выходные министерство иностранных дел Турции подтвердило контакты с Ираном и Соединенными Штатами в своем заявлении, указав, что Анкара призвала к сдержанности и предупредила о риске региональной войны в случае дальнейшей эскалации напряженности.

"В последние дни мы пытались отправить Ирану сообщение через Турцию, в частности, повторяя призыв к деэскалации", – сказал западный дипломат, отвечая на вопрос о сообщениях, которые Анкара направила Тегерану.

Reuters обратил внимание, что исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Джон Басс посетил Турцию в начале этой недели, где встретился с главой ее МИД Хаканом Фиданом.

"Они... обсудили критическую важность предотвращения дальнейшей эскалации или более широкого конфликта в регионе", – сказал неназванный американский дипломат.

Израиль нанес удар по территории Ирана в пятницу по местному времени. Атака стала ответом на удары Ирана ракетами и дронами по Израилю, абсолютное большинство из которых в минувшие выходные перехватили.

По информации местных СМИ, три взрыва прогремели неподалеку от военной базы на северо-западе иранской провинции Исфахан, где расположены ядерные объекты. Иранское телевидение утверждает о сбитии трех дронов.

Чиновник США заявил на условиях анонимности, что Вашингтон не поддержал удар Израиля по территории Ирана, хотя и был предупрежден о нем.

В то же время премьер Британии Риши Сунак отметил, что ситуация развивается, поэтому "было бы неправильно спекулировать, пока факты не станут более ясными", впрочем, указал, что "значительная эскалация в ничьих интересах".