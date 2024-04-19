Сунак не хочет спекулировать об атаке Израиля и стремится к "спокойствию в регионе"

Премьер Британии Риши Сунак прокомментировал атаку Израиля этой ночью, которая была направлена на объекты на территории Ирана.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Лондоне, его цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Глава британского правительства отметил, что ситуация развивается, поэтому "было бы неправильно спекулировать, пока факты не станут более ясными".

"Мы работаем над подтверждением деталей вместе с союзниками", – сказал Сунак.

Он подчеркнул, что Лондон осудил "безрассудный и опасный" ракетный обстрел Ираном Израиля в минувшую субботу, и Израиль имеет право на самооборону.

"Но, как я сказал премьер-министру Нетаньяху во время разговора с ним на прошлой неделе, значительная эскалация ни в чьих интересах. Мы хотим, чтобы во всем регионе царило спокойствие", – отметил Сунак.

Израиль нанес удар по территории Ирана в пятницу по местному времени. Атака стала ответом на удары Ирана ракетами и дронами по Израилю, абсолютное большинство из которых в минувшие выходные перехватили.

По информации местных СМИ, три взрыва прогремели неподалеку от военной базы на северо-западе иранской провинции Исфахан, где расположены ядерные объекты. Иранское телевидение утверждает о сбитии трех дронов.

Чиновник США заявил на условиях анонимности, что Вашингтон не поддержал удар Израиля по территории Ирана, хотя и был предупрежден о нем.