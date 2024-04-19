Спикеры парламентов стран Балтии призвали Конгресс США не медлить с поддержкой Украины

Главы парламентов Эстонии, Латвии и Литвы 19 апреля обратились с открытым письмом к Конгрессу США, где призвали разблокировать пакет помощи Украине, который в течение месяцев находился в подвешенном состоянии.

Как сообщает "Европейская правда", текст письма распространили пресс-службы парламентов трех стран Балтии.

Спикер Сейма Латвии Дайга Миерина, спикер парламента Эстонии Лаури Гуссар и спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен выразили надежду, что Конгресс "примет правильное решение и одобрит крайне необходимый пакет помощи Украине".

"Это будет противостояние тиранам и агрессорам, это будет защита нашей коллективной безопасности. Помощь Украине – это инвестиция в наше общее безопасное будущее", – говорится в открытом письме.

Спикеры стран Балтии подчеркнули, что Европа делает исторические шаги для укрепления своей обороноспособности, но на это нужно время, которого у Украины нет. Поэтому помощь США имеет решающее значение в этот момент, считают они.

"Наша совместная помощь позволила остановить агрессора и освободить значительную часть оккупированной им территории Украины. Однако прямая угроза со стороны России не уменьшается. Поэтому мы приветствуем сильное лидерство и преданность США сохранению свободы и безопасности в Европе с помощью наших совместных усилий", – заявили политики.

Напомним, Палата представителей США 19 апреля провела процедурное голосование за четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине, что позволяет позже вынести их на рассмотрение Палаты.

Голосование за пакет законопроектов в Палате представителей ожидается в субботу, 20 апреля. В этот день члены палаты рассмотрят все поправки, которые накануне прошли процедурный комитет, и после этого будут выносить по очереди каждый законопроект на голосование.

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