Демократы в Сенате обещают быстро проголосовать за пакет с помощью Украине
Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что готов поддержать пакет законопроектов с помощью Украине после того, как его одобрит Палата представителей.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.
По словам Шумера, если Палата представителей США одобрит пакет законов о национальной безопасности – где содержится в том числе и дополнительное финансирование Украине – Сенат "быстро отправит" его на подпись президенту США.
"Надеюсь, Палата представителей сделает это: промедление дорого стоило США и нашим союзникам", – добавил лидер демократов в верхней палате Конгресса.
If the House sends a national security package, we'll move quickly to send it to @POTUS.– Chuck Schumer (@SenSchumer) April 19, 2024
I hope the House gets it done–delay has cost the US and our allies dearly.
I met with the Ukrainian PM this week. If the US doesn’t stand with Ukraine–they'll lose the war to Putin.
Отметим, что по графику Сенат на следующей неделе уходит на перерыв и должны вернуться на работу в Капитолийском холме только с 28 апреля.
Тем не менее, у лидеров фракций в Сенате есть возможность продолжить работу, чтобы проголосовать за пакет быстрее – что сенаторы уже делали в конце прошлого года, договариваясь о своей версии дополнительной помощи союзникам.
Напомним, Палата представителей США 19 апреля провела процедурное голосование за четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине, что позволяет позже вынести их на рассмотрение Палаты.
Голосование за пакет законопроектов в Палате представителей ожидается в субботу, 20 апреля. В этот день члены палаты рассмотрят все поправки, которые накануне прошли процедурный комитет, и после этого будут выносить по очереди каждый законопроект на голосование.
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