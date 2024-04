Демократы в Сенате обещают быстро проголосовать за пакет с помощью Украине

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что готов поддержать пакет законопроектов с помощью Украине после того, как его одобрит Палата представителей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

По словам Шумера, если Палата представителей США одобрит пакет законов о национальной безопасности – где содержится в том числе и дополнительное финансирование Украине – Сенат "быстро отправит" его на подпись президенту США.

"Надеюсь, Палата представителей сделает это: промедление дорого стоило США и нашим союзникам", – добавил лидер демократов в верхней палате Конгресса.

If the House sends a national security package, we'll move quickly to send it to @POTUS.



I hope the House gets it done–delay has cost the US and our allies dearly.



I met with the Ukrainian PM this week. If the US doesn’t stand with Ukraine–they'll lose the war to Putin.