Спікери парламентів країн Балтії закликали Конгрес США не зволікати з підтримкою України

Голови парламентів Естонії, Латвії та Литви 19 квітня звернулись із відкритим листом до Конгресу США, де закликали розблокувати пакет допомоги Україні, що протягом місяців перебував у підвішеному стані.

Як повідомляє "Європейська правда", текст листа поширили пресслужби парламентів трьох країн Балтії.

Cпікерка Сейму Латвії Дайга Мієріна, спікер парламенту Естонії Лаурі Гуссар та спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен висловили сподівання, що Конгрес "ухвалить правильне рішення і схвалить вкрай необхідний пакет допомоги Україні".

"Це буде протистояння тиранам і агресорам, це буде захист нашої колективної безпеки. Допомога Україні – це інвестиція в наше спільне безпечне майбутнє", – йдеться у відкритому листі.

Спікери країн Балтії підкреслили, що Європа робить історичні кроки для зміцнення своєї обороноздатності, але на це потрібен час, якого Україна не має. Тому допомога США має вирішальне значення в цей момент, вважають вони.

"Наша спільна допомога дозволила зупинити агресора і звільнити значну частину окупованої ним території України. Однак пряма загроза з боку Росії не зменшується. Тому ми вітаємо сильне лідерство і відданість США збереженню свободи і безпеки в Європі за допомогою наших спільних зусиль", – заявили політики.

Нагадаємо, Палата представників США 19 квітня провела процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні, що дозволяє пізніше винести їх на розгляд Палати.

Голосування за пакет законопроєктів в Палаті представників очікується в суботу, 20 квітня. У цей день члени палати розглянуть усі поправки, які напередодні пройшли процедурний комітет, і після цього виноситимуть по черзі кожен законопроєкт на голосування.

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