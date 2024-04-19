Белый дом: США "сразу же" начнут поставлять оружие Украине после решения Конгресса

Белый дом ожидает, что поставки американской военной помощи начнутся "сразу же" после того, как соответствующее дополнительное финансирование одобрит Конгресс США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге 19 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

На вопрос, как быстро США начнут поставлять новую военную помощь Украине после решения Конгресса, пресс-секретарь сказала: "Сразу же", напомнив, что администрация Джо Байдена не раз подчеркивала необходимость быстрого решения со стороны законодателей.

"Как мы неоднократно говорили, украинцы уступали территории из-за бездействия Конгресса. Но мы очень благодарны, что Конгресс движется вперед и на двухпартийной основе. Мы хотим, чтобы это (пакет помощи. – Ред.) был одобрен Конгрессом, Сенатом и попал на стол президента. И он сразу подпишет эту помощь", – добавила она.

Жан-Пьер напомнила, что цель Путина в Украине – "захватить ее суверенную территорию".

"И мы не можем этого допустить. Мы знаем, что происходит, когда не останавливают тирана и диктатора. И мы не можем позволить, чтобы история повторилась снова", – подытожила она.

Напомним, Палата представителей США 19 апреля провела процедурное голосование за четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине, что позволяет позже вынести их на рассмотрение Палаты.

Голосование за пакет законопроектов в Палате представителей ожидается в субботу, 20 апреля. В этот день члены палаты рассмотрят все поправки, которые накануне прошли процедурный комитет, и после этого будут выносить по очереди каждый законопроект на голосование.

Демократическое большинство в Сенате обещает не затягивать с одобрением пакетов помощи.

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