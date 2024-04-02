Глава МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с нидерландской коллегой Ханке Брейнс Слот обсудил вопросы привлечения РФ к ответственности и усиления ПВО Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

По словам министра, на встрече обсудили сегодняшнюю конференцию "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге и конкретные шаги для обеспечения правосудия за российские зверства.

"Я проинформировал своего коллегу об усилении воздушного террора со стороны России, включая интенсивное использование баллистических ракет. Воздушный щит Украины должен быть усилен, в частности, дополнительными системами Patriot и ракетами", – написал Кулеба.

Он также поблагодарил Нидерланды за мощную поддержку и вклад в оборону Украины и всей Европы.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины во вторник 2 апреля будет находиться с визитом в Гааге, где проведет ряд встреч и примет участие в конференции по обеспечению наказания России за преступления, совершенные в войне против Украины.

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