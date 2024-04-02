Докази в "Дії" і не тільки: як працюватиме Реєстр збитків від російської агресії

Українці, квартири яких постраждали від війни, мають отримати компенсацію від РФ. На фото – відновлення будинку на Запоріжжі, зруйнованого російським ракетним обстрілом. Фото Photoshot/East News

Десятки тисяч загиблих. Сотні тисяч поранених. Мільйони людей без домівок. 486 мільярдів доларів на потреби відновлення. Ці страшні цифри є ключовими для розуміння масштабів наслідків війни для України та її народу. Але жодна статистика не відбиває вплив війни на окремих людей та сім'ї, чиї долі вона невиправно змінила.

У міжнародному праві існує непохитне правило: держава-агресор зобов'язана компенсувати всю шкоду, спричинену її неправомірними діями.

Це означає, що Росія мусить виплатити відшкодування Україні та українцям за шкоду, завдану війною. Проте саме по собі це правило не гарантує, що люди, постраждалі від війни, відчують справедливість на практиці та отримають належну їм компенсацію – тим більше зважаючи на те, як Росія зневажає міжнародне право.

За що саме має заплатити Росія? Скільки? Кому? Як? І коли?

На це міжнародне право не дає відповіді, передбачаючи, що складні питання держави мають вирішувати самі, досягаючи міцного та широкого консенсусу щодо деталей та механізмів.

Саме таким консенсусом став Реєстр збитків для України – ініціатива, створена за підтримки 43 держав і Європейського Союзу та спрямована на допомогу українцям отримати компенсацію від агресора (вона створена у вигляді міжнародної організації, повна назва якої звучить так: "Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України").

Сьогодні, лише через дев'ять місяців після заснування, Реєстр вже готовий приймати заяви про відшкодування збитків, спричинених війною.

Часто запитують: яку саме шкоду має на меті зафіксувати Реєстр? Відповідь дуже проста: всю. Усю шкоду, завдану країною-агресором в Україні, починаючи з 24 лютого 2022 року.

І йдеться не лише про зруйноване війною майно українців.

Чи фіксуватиме Реєстр заяви про втрату життя? Так. А поранення? Так. Заяви людей, які постраждали від тортур, нелюдського поводження чи сексуального насильства? Обов’язково. А як щодо тих, хто змушений був покинути домівку? Безсумнівно. А про депортованих дітей не забули? В жодному разі. А руйнування інфраструктури? Звичайно. А втрати бізнесу? Аякже. І шкоду навколишньому середовищу? І її також.

А починає свою роботу Реєстр із заяв щодо руйнування житла.

Комусь вибуховою хвилею вибило вікна посеред зими, а чийсь дім чи квартиру зруйновано вщент. Цілі міста і села стерті з лиця землі.

Вже з вівторка 2 квітня українці зможуть подати до Реєстру збитків заяву про руйнування свого житла, що сталося через повномасштабну війну, з 24 лютого 2022 року. Незалежно від того, де саме на території України знаходиться квартира або будинок – у Львові, Києві, Донецьку чи Сімферополі.

Для подання заяви не потрібно нікуди їхати – достатньо просто відкрити застосунок "Дія". "Дія" підтягне з різних реєстрів та баз даних вже наявні у держави інформацію та докази, до них можна буде додати свої документи, натиснути кнопку – і заява подана.

Реєстр буде доступний кожному, навіть якщо хтось "Дією" не користується.

Невдовзі можна буде подати заяви і щодо інших категорій збитків.

Самі по собі заяви, звісно ж, не будуть завершенням процесу. Ключовий крок до відновлення справедливості станеться тоді, коли люди почнуть отримувати репарації та компенсації – а для цього має запрацювати міжнародний компенсаційний механізм.

Проте важливо бути чесними перед собою. Отримання репарацій не буде швидким. Це процес, який вимірюється роками, а не тижнями чи місяцями. Нам ще належить створити важливі компоненти механізму, який допоможе конвертувати заяви, які подаватимуться до Реєстру, в рішення про належний розмір компенсації та в їх реальну виплату.

Але, як відомо, довгий шлях починається з першого кроку. Відсьогодні кожен постраждалий українець має змогу зробити цей крок, подавши заяву до Реєстру. Це не лише шлях до компенсації, але й крок назустріч відновленню справедливості.

Реєстр збитків для України, який запрацював 2 квітня, – це великий крок до того, щоб Росія, у дуже практичному вимірі, заплатила за ті руйнування та болі, які вона спричинила.

Чим більше людей подадуть заяву про компенсацію, тим реальнішим та об’ємнішим буде розуміння інших країн щодо того, що накоїв агресор. І тим потужнішим буде спільний голос за відновлення справедливості для кожного українця.

Автор: Маркіян Ключковський,

виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України