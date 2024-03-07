ФРГ отреагировала на возмущение властей Грузии из-за министра времен Саакашвили в Бундестаге

Посольство Германии в Грузии заявило, что для недопуска в немецкий Бундестаг бывшего министра Грузии Зураба Адеишвили не было никаких законных оснований.

Как сообщает "Новости Грузия", такое заявление посольство обнародовало после возмущенных комментариев представителей партии власти "Грузинская мечта", в частности спикера парламента, который потребовал объяснений из-за этого факта.

"Германия не имела оснований, основанных на принципах верховенства права, препятствовать его (Адеишвили) прибытию в парламент. Этот факт не имеет ничего общего с отношениями между Германией и Грузией... Отношения между Германией и Грузией очень хорошие", – отметили в заявлении.

Напомним, возмущенные комментарии от "Грузинской мечты" начали появляться после появления фото с заседания Бундестага по ракетам Taurus для Украины, где Адеишвили был как советник генпрокурора Украины.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал это "разочарованием" и "несерьезным отношением к грузинскому народу и его проблемам", и сказал, что хочет объяснений по этому поводу от немецких депутатов.

Адеишвили объявили ряд обвинений после смены власти в Грузии в 2012 году, которые он называет политически мотивированными; по трем делам ему присудили от 2 до более 5 лет заключения. В 2015 году Адеишвили получил политическое убежище в Румынии, а в 2021 году отказался от гражданства Грузии. В последние годы он работает в Украине.

Грузинские власти неоднократно пытались объявить Адеишвили в международный розыск.

Ранее спикер парламента Грузии хотел извинений от Зеленского и Санду из-за "лжи" о Саакашвили.