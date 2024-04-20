Немецкий фрегат завершил свою военную миссию против хуситов в Красном море

Немецкий фрегат "Гессен" завершил свою миссию по защите торгового судоходства от боевиков-хуситов в Йемене, которых поддерживает Иран, и покинул Красное море рано утром в субботу.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DPA.

Фрегат с экипажем из 240 человек на борту завершил миссию в 5:50 утра по киевскому времени и покинул район проведения операции, сообщили в Бундесвере.

Министерство обороны Германии заявило, что корабль безопасно провел 27 торговых судов через район операции.

В четырех случаях беспилотники и ракеты хуситов были успешно отражены, отметили в ведомстве. В целом фрегат прошел более 11 тысяч километров в районе операции.

Экипаж также дважды оказывал первую медицинскую помощь – военному из страны-партнера и члену экипажа торгового судна.

Фрегат был частью оборонительной военно-морской миссии ЕС Aspides, и был развернут в Красном море в конце февраля для защиты торговых судов от нападений боевиков-хуситов в Йемене.

В начале апреля миссия ЕС заявила, что немецкий фрегат "Гессен" отразил ракетную атаку с территорий, контролируемых хуситами.

Миссию Aspides запустили в феврале, чтобы помочь защитить ключевой морской торговый путь от беспилотных летательных аппаратов и ракетных атак йеменского ополчения хуситов.

О намерениях Евросоюза создать миссию для защиты кораблей в Красном море впервые стало известно в начале января.

США с группой союзников также развернули свою миссию с конца 2023 года.

Боевики-хуситы в Йемене с осени прошлого года неоднократно запускали беспилотники и ракеты против торговых судов в Красном море, утверждая, что действуют в знак солидарности с палестинцами против военных действий Израиля в секторе Газа.