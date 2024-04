Немецкий военный корабль отразил ракетную атаку хуситов в Красном море

Военно-морская миссия Европейского Союза в южной части Красного моря заявила в субботу, что отразила ракетную атаку хуситов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Миссия ЕС, известная как Aspides, заявила, что немецкий фрегат "Гессен" отразил ракетную атаку с территорий, контролируемых хуситами.

Действия "Гессена" были эффективны и позволили избежать вреда морякам и торговому судоходству, добавили в сообщении.

On 06 April (1430-1530 UTC), 🇩🇪 frigate HESSEN, while providing close protection to merchant shipping in Red Sea, successfully repelled a 🚀 attack coming from Houthis controlled areas in Yemen, engaging with organic weapons and avoiding damages to vessel.

