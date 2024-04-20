Німецький фрегат завершив свою військову місію проти хуситів в Червоному морі

Німецький фрегат "Гессен" завершив свою місію із захисту торгового судноплавства від бойовиків-хуситів у Ємені, яких підтримує Іран, та залишив Червоне море рано вранці в суботу.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DPA.

Фрегат з екіпажем з 240 осіб на борту завершив місію о 5:50 ранку за київським часом та залишив район проведення операції, повідомили в Бундесвері.

Міністерство оборони Німеччини заявило, що корабель безпечно провів 27 торгових суден через район операції.

У чотирьох випадках безпілотники та ракети хуситів були успішно відбиті, зазначили у відомстві. Загалом фрегат пройшов понад 11 тисяч кілометрів у районі операції.

Екіпаж також двічі надавав першу медичну допомогу – військовому з країни-партнера та члену екіпажу торгового судна.

Фрегат був частиною оборонної військово-морської місії ЄС Aspides, та був розгорнутий в Червоному морі наприкінці лютого для захисту торгових суден від нападів бойовиків-хуситів в Ємені.

На початку квітня місія ЄС заявила, що німецький фрегат "Гессен" відбив ракетну атаку з територій, контрольованих хуситами.

Місію Aspides запустили у лютому, щоб допомогти захистити ключовий морський торговельний шлях від безпілотних літальних апаратів і ракетних атак єменського ополчення хуситів.

Про наміри Євросоюзу створити місію для захисту кораблів у Червоному морі вперше стало відомо на початку січня.

США із групою союзників також розгорнули свою місію з кінця 2023 року.

Бойовики-хусити в Ємені з осені минулого року неодноразово запускали безпілотники й ракети проти торгових суден у Червоному морі, стверджуючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.