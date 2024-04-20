В партии власти Грузии назвали условие, при котором закон об "иноагентах" могут отменить

В правящей партии Грузии говорят, что откажутся от закона "О прозрачности иностранного влияния" или отменят его после того, как страна получит предложение вступить в Евросоюз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили, которого цитирует "Грузия Online".

Он убежден, что если Грузии одобрят заявку на вступление в Евросоюз, то скандальный закон можно будет "легко" аннулировать.

"Я хочу вам очень просто сказать, если к тому времени, когда страна будет готова и нам скажут, что завтра вы станете членом Евросоюза, этот закон можно будет отменить, пересмотреть, изменить и очень легко принять новый. Так что не волнуйтесь, все в порядке", – сказал Гарибашвили.

По его словам, принятие законопроекта не может повлиять на темпы вступления Грузии, поскольку ЕС "не готов к расширению".

Как известно, несмотря на неодобрение со стороны Запада и гражданского общества, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ничто не может помешать окончательному принятию скандального закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.

А в МИД Украины выразили возмущение заявлением премьера Грузии относительно закона "об иноагентах" и Украине.

Подробно на эту тему – в статье Курс на разрыв с ЕС: зачем власти Грузии убивают ее европейское будущее.