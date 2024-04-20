У партії влади Грузії назвали умову, за якої закон про "іноагентів" можуть скасувати

В керівній партії Грузії кажуть, що відмовляться від закону "Про прозорість іноземного впливу" або скасують його після того, як країна отримає пропозицію вступити до Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Гарібашвілі, якого цитує "Грузія Online".

Він переконаний, що Грузії схвалять заявку на вступ до Євросоюзу, то скандальний закон можна буде "легко" анулювати.

"Я хочу вам дуже просто сказати, якщо на той час, коли країна буде готова і нам скажуть, що завтра ви станете членом Євросоюзу, цей закон можна буде скасувати, переглянути, змінити і дуже легко ухвалити новий. Тож не хвилюйтеся, усе гаразд", – сказав Гарібашвілі.

За його словами, ухвалення законопроєкту не може вплинути на темпи вступу Грузії, оскільки ЄС "не готовий до розширення".

Як відомо, попри несхвалення з боку Заходу та громадянського суспільства, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що ніщо не може перешкодити остаточному ухваленню скандального закону.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.

А в МЗС України висловили обурення заявою прем'єра Грузії щодо закону "про іноагентів" і Україну.

Детально на цю тему – у статті Курс на розрив з ЄС: навіщо влада Грузії вбиває її європейське майбутнє.