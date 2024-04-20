Эрдоган принял в Стамбуле главаря ХАМАС
Новости — Суббота, 20 апреля 2024, 17:23 —
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу в Стамбуле с председателем политбюро группировки ХАМАС Исмаилом Ханией.
Об этом сообщило Anadolu, информирует "Европейская правда".
Встреча Эрдогана с одним из лидеров ХАМАС проходила в закрытом формате.
После встречи стало известно, что Эрдоган и Хания обсуждали события в секторе Газа.
Также Эрдоган заявил, что Турция продолжит свои дипломатические усилия по привлечению внимания международного сообщества "к угнетению палестинцев", говорится в сообщении агентства.
Источники агентства сообщили, что в среду с Ханией встречался глава МИД Турции Хакан Фидан.
Они обсудили вопросы, касающиеся гуманитарной помощи сектору Газа, прекращения огня, а также заложников, отметили собеседники Anadolu.
Как известно, западные государства в последние дни пытались через Турцию отправить Ирану сообщения, чтобы повторить призывы к деэскалации в отношениях с Израилем.