Эрдоган принял в Стамбуле главаря ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу в Стамбуле с председателем политбюро группировки ХАМАС Исмаилом Ханией.

Об этом сообщило Anadolu, информирует "Европейская правда".

Встреча Эрдогана с одним из лидеров ХАМАС проходила в закрытом формате.

Anadolu

После встречи стало известно, что Эрдоган и Хания обсуждали события в секторе Газа.

Также Эрдоган заявил, что Турция продолжит свои дипломатические усилия по привлечению внимания международного сообщества "к угнетению палестинцев", говорится в сообщении агентства.

Источники агентства сообщили, что в среду с Ханией встречался глава МИД Турции Хакан Фидан.

Они обсудили вопросы, касающиеся гуманитарной помощи сектору Газа, прекращения огня, а также заложников, отметили собеседники Anadolu.

Как известно, западные государства в последние дни пытались через Турцию отправить Ирану сообщения, чтобы повторить призывы к деэскалации в отношениях с Израилем.