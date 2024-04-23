Сийярто пообещал блокировать помощь ЕС Украине из-за "охоты" на венгерские компании

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто пообещал блокировать выделение Украине 1,5 млрд евро помощи от ЕС из-за "дискриминации" венгерских компаний.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Сийярто приводит Index.

По словам венгерского министра, "дискриминация венгерских компаний в Украине до сих пор не ликвидирована" и пока ситуация не изменится, Венгрия не согласится на выделение Украине помощи от ЕС.

"Охота на ведьм против венгерских компаний в Украине не закончилась делом OTP Bank, поскольку власти страны хотят отозвать местные лицензии на продажу десятков препаратов компании (Gedeon) Richter", – заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии напомнил, что его страна уже заблокировала помощь на сумму 500 млн евро.

Министр отметил, что лидеры ЕС хотят предоставить Украине 1,5 млрд евро из Европейского фонда мира для передачи оружия.

Он потребовал от украинской стороны гарантий того, что "они прекратят и не возобновят охоту на ведьм против венгерских компаний, работающих в Украине".

Ранее Сийярто заявил, что в ЕС существует "готовность к мировой войне" из-за ситуации в Украине.

Недавно похожим заявлением отличился шеф Сийярто Виктор Орбан, который обвинил европейских лидеров в использовании "логики войны" на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

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