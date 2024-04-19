Орбан снова включил "миротворца": Европа играет с огнем и искушает Бога

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на мероприятии в Будапеште обвинил европейских лидеров в использовании "логики войны" на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", заявления Орбана цитирует портал Telex.

По мнению венгерского премьера, без его власти "Венгрия уже была бы по уши в войне", тогда как "провоенное правительство, брюссельские бюрократы и их сеть брюссельских бюрократов присылают миллионы долларов провоенным левым в Будапеште".

Он также прогнозирует "еще больше неприятностей" для Венгрии, потому что в Брюсселе сегодня "существует провоенное большинство", в Европе "господствуют настроения войны", а в политике "доминирует логика войны"

"Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска в Европу, это военный вихрь. Брюссель играет с огнем, то, что делает Брюссель, искушает Бога", – кричит Орбан.

Но, добавляет он, венгры знают, что такое война, и нынешняя война – "не наша война", поэтому "Венгрия не вступит в российско-украинскую войну на чьей-то стороне".

Напомним, ранее на этой неделе венгерский премьер в очередной раз отличился новой порцией скандальных заявлений об Украине, назвав ее "протекторатом" Запада.

Он также повторил свое высказывание о том, что Украина должна быть "буфером" между РФ и странами НАТО.

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