Сийярто говорит, что ЕС "готовится к мировой войне" поставками оружия в Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что в ЕС существует "готовность к мировой войне" из-за ситуации в Украине.

Заявления венгерского министра приводит портал 444.hu, сообщает "Европейская правда".

Сийярто считает, что то, что он называет "стратегией" ЕС, провалилась, а поставки оружия Украине "не приблизили нас к миру и не улучшили позиции Украины на поле боя".

"Поставки оружия могут лишь затянуть войну или увеличить риск эскалации до мировой войны", – сказал он.

По словам Сийярто, в венгерском правительстве считают, что "мирные усилия, и дипломатия должна заменить поставки оружия как единственный способ предотвратить дальнейшие жертвы и разрушения".

"Поэтому мы, венгры, готовы обсуждать все мирные планы. Но также необходимо четко осознавать, что мирные конференции могут быть успешными только тогда, когда на них будут присутствовать все участники войны", – сказал он, очевидно имея в виду приглашение России на Саммит мира в Швейцарии.

Также глава МИД Венгрии раскритиковал намерения ЕС принять новый пакет санкций против РФ, поскольку, по его мнению, предыдущие 13 пакетов были провальными.

"Что я не совсем понимаю, так это то, что если что-то полностью провалилось тринадцать раз, то почему то же самое нужно пытаться сделать в четырнадцатый раз?", – сказал он.

Сийярто добавил, что европейские меры нанесли больше вреда Европе, чем России, и что народы континента, в том числе венгры, должны были расплачиваться за это, в то время как они не несут никакой ответственности за развязывание войны.

Недавно похожим заявлением отличился шеф Сийярто Виктор Орбан, который обвинил европейских лидеров в использовании "логики войны" на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

Он также повторил свое высказывание о том, что Украина должна быть "буфером" между РФ и странами НАТО.

Читайте также: "В Кремле, как утверждают, есть компромат на Орбана. Но даже это не объясняет все действия Венгрии".