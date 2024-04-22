В Германии задержали троих подозреваемых в шпионаже в пользу Китая

Вскоре после поездки немецкого канцлера Олафа Шольца в Китай федеральный генеральный прокурор Йенс Роммель арестовал трех вероятных шпионов, которые могли передавать информацию о военных технологиях китайской секретной службе.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel.

Следователи арестовали 59-летнего мужчину из Бад-Гомбурга и супругов из Дюссельдорфа рано утром в понедельник из-за серьезного подозрения в "деятельности агента секретной службы" и нарушении Закона о внешней торговле.

По словам федерального генерального прокурора, 59-летний главный подозреваемый Томас Р. якобы контактировал с сотрудником китайской секретной службы MSS и получил данные об "инновационных технологиях, которые могут быть использованы в военных целях" в Германии. Для этого Р. якобы заручился помощью супругов Гервига и Ины Ф., управлявших компанией в Дюссельдорфе.

Следователи убеждены, что компания служила "средой для контактов и сотрудничества" между немецкими учеными и исследователями.

По данным федеральной прокуратуры, информация, якобы переданная офицеру китайской разведки, касалась, среди прочего, деталей современных машин, которые можно использовать в мощных корабельных двигателях – например, в боевых кораблях.

Кроме того, обвиняемые, вероятно, приобрели специальный лазер в Германии для MSS и экспортировали устройство в Китай без разрешения.

Как сообщила федеральная прокуратура, теперь обвиняемые предстанут перед следователем судьей Федерального суда, который решит вопрос об избрании предварительного заключения.

Ранее сообщалось, что китайские шпионы нацелились на полупроводниковую, аэрокосмическую и морскую промышленность Нидерландов, пытаясь укрепить вооруженные силы КНР.

Перед этим Соединенные Штаты попросили союзников ввести больше ограничений на обслуживание оборудования для производства микросхем в Китае, стремясь еще больше помешать амбициям Пекина в создании передовых полупроводников.

В то же время правительство Нидерландов начало отказывать в выдаче лицензий компании ASML, крупнейшему поставщику оборудования для производителей компьютерных чипов, на экспорт многих своих продуктов в Китай под давлением США.